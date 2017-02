Interrogarsi perchè per italiani è giusto

Roma, 26 feb. (askanews) - "E' un video che non mi è piaciuto, penso che se trovi qualcuno che sta rubando devi trattenerlo e chiamare la polizia non fare video su Facebook". Lo ha dichiarato la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel corso di In 1/2 Ora su Rai3.

"Bisogna comunque interrogarsi - ha aggiunto - su perchè l'87% degli italiani pensano che il video sia giusto, abbiamo sottovalutato il problema dei rom in Italia. Se la tua cultura contravviene le regole di un paese o cambi paese o cambi cultura".