Per piazza Garibaldi e per telecamere di controllo

Firenze, 30 gen. (askanews) - La zona di piazza Garibaldi, ovvero uno dei cuori del quartiere San Marco a Livorno, rinascerà entro agosto. Lo farà con il contributo della Regione Toscana, che investirà 90 mila euro. Il progetto di Confesercenti è pronto a partire.

"Il primo nostro obiettivo è far sì che non ci siano più saracinesche chiuse - sottolinea l'assessore alla partecipazione e sicurezza della Toscana, Vittorio Bugli - ed è una linea di azione che intendiamo portare avanti anche altrove. Anzi, già lo abbiamo fatto, aiutando eventi Pop Up per riaprire temporaneamente per uno, due o tre mesi fondi sfitti recuperati, con bandi aperti a idee innovative e a giovani che poi, in qualche caso, sono rimasti anche dopo".

Accanto al recupero di situazioni delicate e al contrasto del degrado di certi quartieri, rimangono altre azioni, come le telecamere per un miglior controllo del territorio: un secondo progetto, proposto dalla polizia municipale del Comune e finanziato anche questo dalla Regione con 80 mila euro, pari al 70 per cento del costo complessivo.