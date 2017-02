Firenze, 15 feb. (askanews) - Sviluppi positivi per Toscana Pane sono emersi dopo l'incontro, convocato oggi dal consigliere del presidente per il lavoro Gianfranco Simoncini, con il responsabile per logistica e risorse umane dell'azienda Florio Bartolini insieme all'assessore alle attività produttive del Comune di Altopascio Andrea Pellegrini.

L'azienda ha informato delle importanti novità che riguardano il passaggio di proprietà di Toscana Pane, con l'acquisto da parte della società TP Bread e sulla volontà di rilanciare l'azienda, rafforzandone la presenza sui mercati nazionali ed esteri, salvaguardando i livelli occupazionali. Nei prossimi giorni vi saranno gli ultimi passaggi formali per il completamento dei nuovi assetti proprietari.

E'stato deciso di convocare, per lunedì 20 febbraio, un incontro con azienda e organizzazioni sindacali per avviare il confronto sulla riorganizzazione aziendale, e per l'illustrazione delle linee per il rafforzamento aziendale.

Regione e Comune, augurando buon lavoro alla nuova proprietà, hanno messo a disposizione, qualora se ne verificasse la necessità, strumenti per accompagnare il processo di rilancio, consapevoli dell'importanza di salvaguardare un marchio storico, che occupa 70 dipendenti, leader nel settore sia in Toscana che a livello nazionale.