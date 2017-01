Firenze, 9 gen. (askanews) - Un testimone oculare ha raccontato alla polizia che l'incidente stradale avvenuto questa mattina a Volterra, e nel quale sono morte due sorelle, sarebbe avvenuto volontariamente. La ricostruzione, da quanto si apprende, è considerata attendibile dagli inquirenti che hanno stabilito il piantonamento in ospedale della donna di 50 anni che era alla guida della vettura che ha travolto le due donne nei pressi del Teatro Romano. La donna, ricoverata perché in stato di choc è in cura presso l'Asl per problemi psichiatrici e soffrirebbe di manie di persecuzione.