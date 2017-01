Siena, 10 gen. (askanews) - Gli orrori del nazismo e in particolare il rapporto tra Medicina e Shoah saranno i temi di riflessione dei prossimi appuntamenti di "Siena Città Aperta", il festival promosso dal Comune di Siena in collaborazione con la Fondazione Monte dei Paschi e l'Università degli Studi di Siena. Il programma della rassegna in particolare prevede numerosi eventi sull'Olocausto fino al 27 gennaio, data in cui si celebra la Giornata della Memoria. Come scrivono i curatori, "la mostra Medicina e Shoah. Dalle sperimentazioni naziste alla Bioetica ripercorre la storia della medicina nazista a partire dalle origini dell'eugenica di metà Ottocento sino alle politiche razziali e di sterminio del III Reich".

Attraverso 32 pannelli, "la mostra si incentra sul ruolo dei medici nel programma di sterminio dei disabili prima e degli Ebrei e dei Rom dopo, passando per le sperimentazioni mediche condotte nei campi di concentramento su soggetti umani usati come cavie di laboratorio. L'ottica innovativa della mostra è quella di evidenziare come il processo di Norimberga ai medici nazisti abbia aperto la via alle riflessioni sulla liceità degli scopi e dei metodi delle ricerche sperimentali, sino alle attuali disposizioni della bioetica medica e alla pratica del consenso informato". All'inaugurazione, in programma venerdì 13 gennaio 2017 alle ore 10.30 nella sala convegni di Palazzo Patrizi, prenderanno parte Bruno Valentini, sindaco di Siena, Francesca Vannozzi, assessore alla Cultura del Comune di Siena, Livia Ottolenghi, Università di Roma La Sapienza che focalizzerà il suo intervento su Medicina e Shoah, attualità e memoria, Silvia Marinozzi, dell'Università La Sapienza di Roma nonché curatrice scientifica della mostra che racconterà le motivazioni e l'enorme lavoro di ricerca che hanno portato alla nascita progetto . Allestita presso la Galleria di Palazzo Patrizi, la mostra sarà visitabile gratuitamente, tutti i giorni fino al 29 gennaio 2017, dalle ore 15.30 alle 18.30, inclusi i giorni festivi.