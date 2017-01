Firenze, 30 gen. (askanews) - Il prefetto Alessio Giuffrida ha ricevuto questo pomeriggio a Palazzo Medici Riccardi i Vigili del Fuoco del comando di Firenze, che hanno partecipato alle operazioni di salvataggio all'hotel di Rigopiano, contribuendo al ritrovamento e al recupero dei primi sopravvissuti. Sono gli uomini che fanno parte del gruppo USAR (Urban Search and Rescue), il personale addestrato per la ricerca e il soccorso di persone sotto le macerie.

"Avete riempito d'orgoglio l'Italia", ha detto il prefetto Giuffrida. "I risultati che avete ottenuto sono il frutto della vostra enorme professionalità. Senza mai cercare momenti di gloria, con grande umanità e semplicità lavorate per il bene del prossimo. A Rigopiano avete compiuto un'impresa straordinaria e di questo vi sono profondamente grato. Dietro un tale successo ci sono impegno, preparazione e organizzazione. Non s'improvvisa un risultato come questo, dietro c'è una squadra esperta e coesa".