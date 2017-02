Ge, Messeri: con industria 4.0 siamo in mezzo a una rivoluzione

Firenze, 1 feb. (askanews) - Si è tenuto oggi presso il Florence Learning Center di GE Oil & Gas l'evento "Industria 4.0: ricerca e innovazione digitale al servizio del territorio". Alla base dell'incontro, la volontà da parte di Regione Toscana e GE Oil & Gas di fornire al tessuto industriale e della ricerca del territorio gli elementi chiave dell'Industria 4.0 e gli strumenti a disposizione delle PMI per la loro crescita digitale.

A fare gli onori di casa, il Presidente di Nuovo Pignone, Massimo Messeri che, con il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha accolto il Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda.

"Siamo nel mezzo di una vera e propria rivoluzione." ha dichiarato Massimo Messeri, Presidente di Nuovo Pignone "L'era dell'industria 4.0 è una realtà e tutti noi siamo chiamati a coglierne le potenzialità per continuare ad essere competitivi sul mercato. Ma questa svolta epocale per l'industria non riguarda solo le grandi aziende come GE Oil & Gas, ma attraversa in maniera trasversale tutte le realtà che operano sul territorio, dalle PMI al mondo accademico e della ricerca, i nostri partner dunque. Noi come sempre siamo a pronti a fare la nostra parte, insieme alle istituzioni qui presenti, per delineare insieme il percorso 4.0 verso la crescita del Sistema Toscana e del Paese tutto."