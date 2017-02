GE, Calenda: esempio straordinario di sviluppo Indutria 4.0

"Questo è un anno chiave per far girare gli investimenti"

Firenze , 1 feb. (askanews) - "Noi con GE abbiamo un rapporto molto forte, abbiamo lavorato insieme su tutte le loro attività in Italia, anche con i contratti di sviluppo. Sono un esempio straordinario di come Industria 4.0 cambi una fabbrica". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, dopo aver visitato gli stabilimenti di Nuovo Pignone (gruppo GE) a Firenze. "Continuiamo poi questa opera di spiegare alle imprese -ha aggiunto Calenda- che sono disponibili da tanti anni incentivi fiscali automatici, tanti, perche' sono 20 milioni di euro nell'arco della legge di bilancio e di usarli rapidamente. Per noi quest'anno è un anno chiave: dobbiamo veder girare la quota degli investimenti che fanno le imprese perchè il dato piu' preoccupante che abbiamo negli anni della crisi, insieme alla crescita della disoccupazione, è stata la diminuzione degli investimenti nell'industria che -ha concluso Calenda- è il cuore dell'economia italiana".