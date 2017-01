Firenze , 23 gen. (askanews) - A un volontario che aveva soltanto accompagnato in Rsa una persona affetta da malattie mentali, di nome Ulli, viene ora contestato il pagamento della retta. Lo denuncia l'associazione di consumatori Aduc. "A seguito di una caduta e di una frattura di femore -scrive in una nota l'Aduc- Ulli è ricoverato in ospedale. Le sue condizioni di salute non consentono di operarlo e Ulli muore il 24 agosto 2016".

"Dopo qualche tempo - ricostruisce l'Aduc - il volontario inizia a ricevere, da parte della R.S.A., delle fatture per il pagamento della retta relativa alla persona che aveva accompagnato. Risponde spiegando di non aver alcun rapporto di parentela o di rappresentanza legale con quell'anziano, e di essere solo un semplice volontario che quel giorno si è reso disponibile ad accompagnarlo".

"Le fatture - afferma ancora Aduc - continuano a pervenire, con ulteriori analoghe richieste di pagamento cui il volontario risponde alla stessa maniera di prima.

"Ai primi di gennaio 2016 riceve da uno studio legale incaricato dalla Rsa una formale diffida e messa in mora, cui risponde come sopra con formale raccomandata".