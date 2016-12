Roma, 30 dic. (askanews) - Pubblicato il bando per individuare la ditta che realizzerà l'intervento di ripristino della sgc Fi-Pi-Li al km 79+865, dove una frana l'ha danneggiata in corrispondenza dell'antifosso delle Acque Chiare, in località Svincolo via Quaglierini nel Comune di Livorno. L'intervento - spiega la Regione Toscana in una nota - era atteso dal 2008, quando lungo la Fi-Pi-Li si verificò il collasso del finsider posto sotto alla sede stradale in corrispondenza del Fosso delle Acque Chiare.

"Con il bando di gara - commenta l'assessore Ceccarelli - facciamo un passo in avanti verso la soluzione di questo problema. Da quando, a inizio 2016, la competenza attuativa dell'intervento è divenuta regionale abbiamo immediatamente inserito l'opera nella programma dei lavori pubblici previsti per il 2016. Oggi, al termine dell'anno ma comunque nei tempi previsti, possiamo finalmente annunciare l'avvio del percorso che ci porterà, entro il 2018, alla conclusione dei lavori".

L'intervento è stato finanziato per 2.370.000 euro dalla Regione Toscana e per 1 milione dalla Provincia di Livorno. L'aggiudicazione e l'inizio dei lavori dovranno avvenire entro il 15 giugno 2017, l'esecuzione entro il 15 giugno 2018 ed il collaudo dell'opera entro la fine del 2018. I lavori saranno aggiudicati tramite procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

