Firenze, 30 gen. (askanews) - "Questo tema non tema esiste. Fin quando sarò io sindaco di Firenze non si ritorna indietro". Così il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha risposto sull'ipotesi di un prolungamento della linea 1 della tramvia fino in piazza del Duomo. "Trovo curioso e bizzarro il tentativo di rimettere al centro un argomento che non io, ma i fiorentini hanno derubricato da ormai molti anni. Possibile che chi fa opposizione non abbia altri argomenti per questa città?", ha concluso Nardella.