Firenze , 25 gen. (askanews) - Un'opportunità per l'integrazione nel mondo del lavoro rivolta a giovani ipovedenti o non vedenti. Si tratta di un corso per Operatore olistico promosso e organizzato dalla Scuola Nazionale Lions di Massaggi Olistici, che alla sua prima edizione vedrà la presenza di 14 allievi all'anno per due anni. Questo progetto è finalizzato all'istruzione specifica e soprattutto mira a supportare i giovani studenti che hanno problemi di vista ad inserirsi sul mercato del lavoro e crearsi opportunità occupazionali. Verranno, difatti, sostenute iniziative imprenditoriali di ogni singolo studente (start-up), saranno attivate politiche di ricerca di lavoro idoneo alle qualifiche professionali conseguite, fino alla possibile costituzione di un centro di massaggi, che possa occupare i giovani che hanno intrapreso questo cammino professionale. Il Lions Club Fiesole sosterrà la copertura totale delle spese della scuola, con campagne di raccolta fondi ed avrà la direzione e la gestione dei corsi. Gli insegnanti qualificati e lo spazio scolastico saranno reperiti dal CSEN Firenze, Ente di Promozione Sportiva, Sociale e Culturale. Il materiale didattico, l'adeguamento del linguaggio d'insegnamento e la supervisione tecnica saranno a cura dell'Unione Italiana Ciechi Toscana, che effettuerà la ricerca degli allievi sul territorio, con il sostegno di I.RI.FO.R.