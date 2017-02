Firenze , 21 feb. (askanews) - E' caccia ai tre detenuti che sono fuggiti ieri pomeriggio dal carcere fiorentino di Sollicciano. Sono di nazionalità romena, sono scappati dopo aver divelto le sbarre ed essersi calati con una corda di lenzuola intrecciate. I reclusi hanno approfittato poi del muro di cinta che "non è sorvegliato perché è stato chiuso in quanto pericolante, è venuto giù tutto il parapetto del muro di cinta e non è stato fatto niente per essere ristrutturato e messo in sicurezza", come ha spiegato Donato Capece del Sindacato autonomo di polizia penitenziaria. "Già in gennaio - ha aggiunto Capece - avevamo fatto una nota segnalando il pericolo che ci poteva essere. In quella zona anche la pattuglia automontata non ci può andare perché l'area è chiusa".