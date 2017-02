Firenze, domani presentazione del nuovo treno Jazz

Al binario 5 di Santa Maria Novella. In servizio in settimana

Roma, 5 feb. (askanews) - Domani, lunedì 6 febbraio alle ore 13 verrà presentato - al binario 5 di Santa Maria Novella a Firenze - un nuovo treno Jazz. Si tratta del primo in consegna nell'anno 2017 ed entrerà in servizio sulle linee toscane in settimana. Al varo del nuovo mezzo, progettato per un servizio metropolitano veloce, parteciperanno l'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli ed il direttore divisione passeggeri regionale Trenitalia Orazio Iacono.

Nell'occasione verrà fatto il punto sul programma di rinnovo del parco treni circolante in Toscana.