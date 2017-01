Firenze, 12 gen. (askanews) - La procura di Firenze ha chiesto una condanna a 11 anni per Denis Verdini, senatore di Ala, a processo per il fallimento del Credito Cooperativo Fiorentino, di cui Verdini è stato presidente dal 1990 al 2010. Verdini è imputato per associazione a delinquere, bancarotta e truffa ai danni dello Stato per i contributi pubblici ricevuti dal "Giornale della Toscana" e "Metropoli".

Richieste di condanna anche per gli imprenditori Riccardo Fusi e Roberto Bartolomei, 9 anni ciascuno, e 6 anni per il deputato di Ala, Massimo Parisi. Il pm Luca Turco ha inoltre chiesto la confisca di beni agli imputati per un valore pari a 22,9 milioni. La sentenza è attesa per fine febbraio.