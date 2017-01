Firenze, 10 gen. (askanews) - Il comitato Uisp di Firenze a congresso per eleggere il nuovo direttivo. Sabato 14 gennaio, a partire dalle 9, l'auditorium di Santa Apollonia (via San Gallo, 25 Firenze) ospiterà il XVIII congresso territoriale Uisp Firenze. L'evento potrà essere seguito sui social di Uisp Firenze (Facebook, Twitter, Instagram) e in diretta streaming sul sito web uisp.it/firenze/. Saranno 159 i delegati a rappresentare le oltre 700 società affiliate e i circa 65mila tesserati. Al centro del dibattito "Lo sport che vorrei: dal pensiero individuale alle azioni collettive". Tesserati e società hanno dato il loro contributo al dibattito in questi mesi attraverso un questionario e una serie di assemblee pre-congressuali che hanno toccato tutto il territorio fiorentino. Il lavoro preparatorio ha portato a individuare un candidato unico nella figura di Marco Ceccantini, attuale presidente del consiglio direttivo di Uisp Firenze.

(Segue)