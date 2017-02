Firenze, accordo tra Confindustria e Assostampa

Firenze, 6 feb. (askanews) - Favorire e promuovere la "buona comunicazione" per facilitare una corretta comunicazione a favore di imprese e lettori: questo il senso del protocollo di intesa fra Assostampa Toscana e Confindustria Firenze. A firmare il protocollo il presidente di Confindustria Firenze, Luigi Salvadori e il presidente di Assostampa Toscana, Sandro Bennucci. "L'accordo tra Confindustria Firenze e Assostampa, nasce con l'obiettivo di richiamare l'attenzione delle imprese sulla buona comunicazione e sulle opportunità che ne derivano da essa, se vengono attivate le giuste professionalità. Il giornalista, chiamato a svolgere i compiti di addetto stampa, è il professionista in grado di gestire la comunicazione dell'impresa nel rispetto dei criteri di trasparenza, chiarezza e tempestività, con riferimento alle disposizioni di legge che regolano le attività di informazione e comunicazione". In pratica, con "tale accordo l'Ast, così come prevede il proprio Statuto, può - senza scopi di lucro - essere interlocutore valido per individuare le figure professionali più indicate secondo l'ambito giornalistico richiesto, potendo contare tra i propri iscritti". Operativamente, le aziende iscritte a Confindustria Firenze "che vogliono avvalersi di giornalisti qualificati e operatori della comunicazione" possono trovare nell'Ast competenza ed esperienza professionale in grado di soddisfare le richieste aziendali e favorire percorsi di orientamento svolti da giornalisti iscritti ad Assostampa.