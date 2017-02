Roma, 22 feb. (askanews) - Si terrà presso la Fortezza da Basso a Firenze, dal 27 al 29 settembre 2017, Fiera Didacta Italia, la prima edizione italiana di Didacta International, il più importante appuntamento fieristico dedicato all'istruzione che si tiene in Germania da oltre 50 anni.

L'iniziativa è stata presentata questa mattina, al Miur, dalla ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Valeria Fedeli, dal presidente di Didacta International Wassilios E. Fthenakis, dal Presidente di Indire (l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca) Giovanni Biondi, dal presidente Itkam (la Camera di Commercio italiana per la Germania) Emanuele Gatti, dalla vicesindaca di Firenze Cristina Giachi, dall'assessore all'Istruzione della Regione Toscana Cristina Grieco.

"Fiera Didacta Italia, che si terrà a Firenze tra il 27 e il 29 settembre prossimi, rappresenta un segnale concreto dell'apertura del sistema di istruzione e formazione italiano al confronto", ha sottolineato la ministra Valeria Fedeli, aggiungendo: "Si tratta quindi di un confronto nazionale e interno, quindi, con tutti gli operatori interessati, i protagonisti della scuola, gli enti, le associazioni, le imprese. E un confronto internazionale, con le esperienze di successo di paesi europei che possono offrire spunti di riflessione e modelli per le iniziative di questo genere in Italia. Didacta sarà un luogo di contaminazione, uno spazio dove conoscere e diffondere metodi di formazione innovativi, scambiare esperienze e diffondere buone pratiche". "Vogliamo che questo appuntamento diventi anche un punto di riferimento, nel settore dell'istruzione e della formazione, per tutti i paesi dell'area del Mediterraneo. Fiera Didacta Italia - ha concluso la ministra - rappresenta per noi anche l'occasione per dire che condividere significa costruire l'Europa che vogliamo". (Segue)