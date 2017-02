Firenze, 8 feb. (askanews) - "Penso che si debba insistere, rivendicare un ruolo più attivo del Ministero dello Sviluppo Economico". Così Susanna Camusso, leader della Cgil, sul destino di Piombino e gli investimenti di Aferpi. "Anche la fase due del piano iniziale deve prendere concretamente forma -ha aggiunto Camusso- e trasformarsi in investimenti. Ci sono dei ritardi, ma un po' di investimenti ci sono stati, non si può vedere solo il deserto. Il tema che proponiamo è quello del piano industriale e del passaggio alle nuove tecnologie, in particolare all'acquisizione dei forni e quindi -ha concluso Camusso- al completamento del ciclo produttivo".