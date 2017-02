Estra più vicina alla Borsa dopo voto consiglio comunale Arezzo

Roma, 6 feb. (askanews) - Estra, la multiutility toscana a partecipazione pubblica, è più vicina alla borsa dopo il voto del Consiglio Comunale di Arezzo tenutosi oggi, che ha approvato la delibera autorizzativa per l'avvio del processo di quotazione dell'azienda a Piazza Affari. I prossimi passi prevedono il voto dell'Assemblea dei Soci dell'azienda (Coingas, Consiag e Intesa).

In una dichiarazione il Presidente di Estra, Francesco Macrì, dopo aver ringraziato il Sindaco Ghinelli, l'Assessore al Bilancio Alberto Merelli e i consiglieri comunali osserva che "oggi non solo hanno dato il via libera all'ingresso di Estra in Borsa ma hanno condiviso con la Società una grande scommessa: dimostrare che un'azienda dei cittadini è capace di rinnovarsi e di sperimentare strade nuove. Rafforzando la sua posizione nel mercato e mantenendo il controllo pubblico. Con obiettivi chiari: potenziare il suo ruolo a livello nazionale, incrementare quantità e qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, garantire al territorio investimenti e occupazione, essere soggetto attivo del più complessivo sviluppo economico e sociale dei territori nei quali opera. Con il voto di oggi - conclude la dichiarazione di Macrì - si apre una pagina nuova: questa decisione comporta benefici sia immediati che strategici per Estra e per l'intero sistema delle aziende dei servizi pubblici".