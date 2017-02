Roma, 22 feb. (askanews) - "Noi faremo la nostra strada, sento che intorno sta crescendo un consenso forte, e poi ci confronteremo con il Pd". Lo ha detto Enrico Rossi intervistato a Tagadà su La7. "Ci sono milioni di cittadini di sinistra che non si riconoscono nel Pd renziano, non si può stare in un partito in cui non ci troviamo più", ha ribadito il presidente della Regione Toscana che ha deciso di uscire dal Pd.