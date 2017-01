La nave Sigma è ora ormeggiata in porto

Roma, 16 gen. (askanews) - Nella notte è stata disincagliata, con una complessa operazione, la nave Sigma, il cargo battente bandiera liberiana che venerdì scorso si era arenato sulla cosa livornese. Il cargo è ora ormeggiato al porto. "Nessun danno all'ambiente": ha assicurato il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti.

"L'operazione di disincaglio del cargo Sigma è stata una manovra complessa, portata a termine con successo senza danno alcuno per l'ambiente", ha sottolineato in una nota il ministro, il quale ha poi ringraziato la capitaneria: "Dal primo momento la capitaneria di porto di Livorno e il Comando generale delle capitanerie sono stati in campo con competenza e dedizione. Un lavoro prezioso a tutela del nostro mare".