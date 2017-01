Roma, 13 gen. (askanews) - "Questo evento ha dimostrato che il Sistema Paese è in grado di mettere in campo le migliori energie e professionalità. Noi, come Dipartimento della Protezione Civile, abbiamo avuto un ruolo importante fino al trasporto della nave a Genova, adesso per seguire il completamento dei lavori al Giglio ci sono un territorio, una Regione, una comunità che stanno lavorando e vigilando". Lo ha detto il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, rispondendo ai giornalisti a margine della funzione commemorativa per il quinto anniversario del naufragio della Costa Concordia che si è svolta, questa mattina, a Porto Santo Stefano.

"Bisogna ricordare sempre che, nella gestione di eventi di questa portata, non esiste mai un unico soggetto che svolge le attività di tutti, esiste sempre un coordinamento. Il Sistema Nazionale di Protezione Civile è un sistema complesso che ha avuto, nella sua interezza, un ruolo importante", ha concluso Curcio.