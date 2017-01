Per 160 mila ettari di superficie

Firenze , 25 gen. (askanews) - Dalla spiga di grano al pane, o alla pasta. Ma anche dall'orzo, dall'avena e dal mais agli alimenti per gli animali. Sono le filiere cerealicole, decisive per l'alimentazione di tutti, molto importanti per il comparto agro-alimentare toscano: basti pensare nella nostra regione le aziende interessate sono 17.000 e che ai cereali sono destinati oltre 160.000 ettari di superficie coltivata. Sono dati illustrati nel convegno organizzato sul tema dalla Giunta regionale.

La superficie coltivata (circa 160.000 ettari, gran parte dei quali nelle province di Siena e Grosseto, seguite da Pisa e Arezzo) rappresenta il 5,5% del totale nazionale, e sono ben 17.000 le aziende interessate di cui circa 600 interamente biologiche. Tra i cereali prodotti al primo posto c'è il frumento duro (cui sono dedicate oltre 86.000 ettari, oltre metà delle superfici), seguito da frumento tenero (oltre 20.00 ettari), orzo (18.000), mais (16.000), avena (10.000), e quindi sorgo, riso e segale.