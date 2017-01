Roma, 17 gen. (askanews) - Alle 13.15 si è resa necessaria la chiusura del tratto autostradale compreso tra Val di Chiana e Chiusi-Chianciano Terme in direzione di Roma in seguito ad un incidente tra un'autovettura e un camper avvenuto all'altezza del km 397. Lo comunica in una nota Autostrade per l'Italia spiegando che nell'incidente l'autovettura si è ribaltata e il guidatore risulta ferito.

Sul luogo dell'evento, dove attualmente il traffico è bloccato e si registrano cinque chilometri di coda, oltre al personale della Direzione 4° Tronco di Firenze, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari. Si consiglia agli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Roma di uscire a Val di Chiana, percorrere la SS326 in direzione di Chiusi per poi rientrare in autostrada A1 a Chiusi-Chianciano Terme.