Milano, 27 feb. (askanews) - In quattro mesi oltre 50mila persone hanno visitato il Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci di Prato, dopo la grande riapertura del 16 ottobre dello scorso anno, e l'inaugurazione della importante mostra "La fine del mondo", curata dal direttore Fabio Cavallucci. Sono i numeri diffusi per un primo bilancio del nuovo corso del museo toscano, che ha visto anche la realizzazione di 112 eventi tra conference, performance, proiezioni cinematografiche e appuntamenti musicali.

Irene Sanesi, presidente della Fondazione per le arti contemporanee in Toscana, già nel giorno del grand opening, aveva indicato le linee guida per lo sviluppo del Centro. "Nel lontano 1988 - ci aveva raccontato - un sogno è diventato realtà, oggi in qualche modo raccogliamo questa eredità culturale, questa grande visionarietà, questa intraprendenza, la voglia di innovare. Ecco, io credo siano queste, insieme alla creatività, tutte le componenti che ci fanno ben sperare rispetto anche a una vocazione glocale, locale, ma anche globale".

Dal punto di vista economico, poi, sono stati diffusi anche i dati del fundraising del Centro Pecci, che ha portato a una raccolta fondi di 334mila euro, pari al 15% dei ricavi, attraverso donazioni e sponsorizzazioni sintomo di interesse di enti e aziende. A questo poi l'istituzione toscana vuole aggiungere un maggiore coinvolgimento degli oltre 300 member.

La mostra "La fine del mondo" resta intanto aperta al pubblico fino al 19 marzo, dopodiché partirà la nuova programmazione espositiva.