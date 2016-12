Firenze, 22 dic. (askanews) - Via libera dalle Regioni all'accordo con il governo che proroga per il 2017 l'attività dei Centri per l'impiego. Commenta l'assessore al lavoro della Regione Toscana, Cristina Grieco, che ha coordinato la commissione Istruzione e lavoro della Conferenza delle Regioni: "grazie a questo accordo, abbiamo messo in sicurezza il lavoro dei centri per l'impiego. Stiamo operando a livello nazionale per un rafforzamento dei centri con mille nuove unità di personale". Quanto ai precari, ha confermato Cristina Grieco "ci serve il veicolo normativo previsto dal Milleproroghe, poi le risorse andranno reperite nell'ambito del sistema regionale".

Nel testo dell'accordo si sottolinea "la fondamentale importanza e la necessità di un forte rilancio delle politiche attive del lavoro a livello nazionale, riconoscendo reciprocamente, a tal fine un ruolo strategico sia delle amministrazioni centrali, sia delle amministrazioni regionali".