Firenze, 9 feb. (askanews) - Una rapida convocazione della commissione speciale per la sicurezza del lavoro nelle cave, sulla quale il ministro del lavoro Giuliano Poletti aveva già manifestato una disponibilità, è stata sollecitata dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi nel corso dell'incontro, oggi al Mise, per l'Accordo di programma per Massa Carrara, presenti rappresentanti di Comune, Provincia e ministeri interessati.

"Per noi il tema della sicurezza nelle cave è una priorità - ha detto il presidente Rossi - gli incidenti sul lavoro sono inaccettabili e la Regione sta facendo la sua parte con un Piano straordinario che affronta il problema a tutto tondo, rafforzando controlli e ridefinendo, insieme a tutti i soggetti interessati, procedure, organizzazione del lavoro, sistema di sanzioni. Anche di recente sulle Apuane si sono verificati incidenti gravissimi, spesso collegati all'uso di macchine che utilizzano filo diamantato: il tema dei macchinari utilizzati nel settore lapideo deve essere affrontato con urgenza e il governo, su questo, deve darci una mano per trovare una soluzione".