Firenze, 30 gen. (askanews) - "Un punto di svolta, tappa di arrivo di un lavoro fatto in dialogo stretto tra la Regione toscana, le Procure generali presso le corti di appello do Firenze e Genova, le procure di Massa e Lucca e il Comando regione Carabinieri forestale". Così il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi presenta il protocollo pluriennale che è stato firmato oggi nella sede di piazza Duomo "per la salvaguardia della legalità e la promozione dello sviluppo sostenibile dell'attività estrattiva nel distretto apuoversiliese". Con Rossi hanno apposto la loro firma i procuratori generali delle Repubblica Marcello Viola (Procura generale presso Corte di Appello di Firenze), Valeria Fazio (Procura generale presso Corte di Appello di Genova), Aldo Giubilaro (Procura generale presso Tribunale di Massa), Pietro Suchan (Procura della Repubblica presso Tribunale di Lucca) e il Generale Giuseppe Vadalà (Comando Regione Carabinieri Forestale "Toscana").

"Bisogna farla la svolta - così Rossi - altrimenti la straordinaria ricchezza che sono le Apuane, uniche al mondo storicamente e così importanti per la regione e per la nostra identità, ma anche per il lavoro rischiamo di perderla. Dobbiamo ritrovare il punto di equilibrio tra questa ricchezza, la sua ridistribuzione, l'impatto ambientale che deve essere regolato e la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori che è un valore assoluto".