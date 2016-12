Firenze, 22 dic. (askanews) - E' stato presentato il rapporto Caritas 2016, significativamente intitolato "In bilico: povertà, periferie e comunità che resistono in Toscana".

"Povertà croniche che causano un vero e proprio 'effetto intrappolamento': mi ha colpito - ha affermato l'assessore Saccardi- questa definizione, centrale nel Dossier sulle povertà in Toscana, che elabora i dati raccolti dai 213 centri di ascolto della Caritas in Toscana nel corso del 2015, e racconta la crescita di queste povertà cronicizzate, che i centri d'ascolto delle Caritas della Toscana seguono da almeno sei anni, tante persone, più di 5.000, che non riescono a ripartire e a riprogettare la loro vita anche in presenza (a volte) di un reddito che, tuttavia, non è sufficiente a rispondere a tutti i bisogni della famiglia. Va comunque detto che anche nel 2015 la soglia di povertà relativa in Toscana si ferma al 5%, meno della metà rispetto a quella media nazionale che è del 10,4%"".