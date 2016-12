Firenze, 22 dic. (askanews) - "Amici miei, se non avete il concertone di #Capodanno in città non c'è problema... vi aspettiamo tutti a Firenze con @mengonimarco!!". E' quanto scrive su twitter il sindaco di Firenze Dario Nardella. In molti hanno visto un riferimento al Capodanno annullato a Roma. Il concerto di Mengoni è previsto al piazzale Michelangelo.