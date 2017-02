Roma, 2 feb. (askanews) - Al via il 17 febbraio, sarà inaugurata la 25esima edizione di Benvenuto Brunello, che avrà per protagonista un'annata a 5 stelle, quella del 2012, nella nuova sede appenamessa a punto.

E' stata infatti inaugurata la nuova sede del Consorzio del Brunello di Montalcino presso le trecentesche sale del Complesso di Sant'Agostino. Il progetto di ristrutturazione e recupero di uno dei tesori storici e artistici della città, avviato un anno fa, prevede il trasferimento di tutte le attività del Consorzio dalla sede di Piazza Cavour al nuovo edificio.

L'operazione, del valore di 1 milione di euro, diretta e realizzata dall'Architetto Milesi dello studio Archos e da Edilmario costruzioni per le opere edili, ha comportato il recupero di un'area totale di 800 metri quadrati. L'obiettivo è trasformare il rinato Complesso, già location da due anni del Benvenuto Brunello, nel nuovo cuore pulsante per lo sviluppo di attività culturali della città e centro di aggregazione per i cittadini.

"Il successo dell'operazione è stato possibile grazie alla collaborazione e al contributo di alcuni partner, fra cui il Comune di Montalcino, l'Arcidiocesi di Siena e Banca Monte dei Paschi di Siena, indispensabili nel portare a compimento questo ambizioso progetto" ha commentato il Presidente del Consorzio Patrizio Cencioni durante la cerimonia di inaugurazione.

