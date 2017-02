Roma, 23 feb. (askanews) - "Amaro, piccante e quindi salutare: il consumatore deve essere sempre consapevole che i prodotti di estrema qualità ogni anno cambiano, e quindi bisogna sempre sapere in tempo, quali sono le produzioni di olio migliori ogni anno". "Un olio deve essere amaro e persistente, profumato e ricco di polifenoli. Lo scopo dell'olio è esaltare, ed essere protagonista nel piatto".

Dalla parte del Consumatore il maestro d'olio Fausto Borella, che dopo aver studiato Giurisprudenza per diventare un buon avvocato sulle orme del papà Luigi, a Lucca dove è nato, ha invece affidato il suo destino professionale allo studio dell'olio di oliva extravergine, dopo l'incontro che gli ha cambiato al vita: quello con Luigi Veronelli, il giornalista enogastronomico che ha modificato il modo di bere il vino, e ha fatto conoscere in tutto il mondo i piatti della ristorazione italiana. Papà Luigi ci è rimasto male, ma alla fine se ne è fatta una ragione. Magari gli studi di Giurisprudenza gli potranno servire per leggere le Direttive Ue sull'olio d'oliva che cambiamo in continuazione: solo nel 2016 la Direttiva Ue è cambiata ben quattro volte. L'oro giallo - come è emerso a Verona nel corso degli Evoo Days - rappresenta a livello mondiale solo il 4% di tutti i condimenti utilizzati soprattutto dall'industria alimentare. In testa la margarina, l'olio di palma, solo all'ultimo posto l'olio d'oliva. Ci sarebbe tanto lavoro da fare in questo settore, per migliorarne la redditività, e per diffonderne in consumo e la conoscenza. Borella lo ha compreso in tempo.