"Apprezzamento per le molte iniziative per fronteggiare le spese"

Roma, 10 gen. (askanews) - Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza "analogamente a quanto accaduto per altri agenti rimasti coinvolti in incidenti in servizio, provvederà, attraverso i preposti uffici, a far fronte a tutte le spese che si renderanno necessarie per le cure del poliziotto" Mario Vece, l'artificiere 39enne della polizia rimasto ferito per l'esplosione di una bomba artificiale a Capodanno nel centro di Firenze.

In una nota il Dipartimento spiega di aver "accolto con grande apprezzamento le molteplici e spontanee iniziative avviate in tutta Italia per far fronte alle spese mediche sostenute dal poliziotto artificiere rimasto ferito di recente a Firenze, poiché testimoniano la stima e la vicinanza della cittadinanza, alle donne ed agli uomini della Polizia di Stato impegnati quotidianamente per la sicurezza della collettività".