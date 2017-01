Roma, 14 gen. (askanews) - "La cura imposta dal MoVimento 5 Stelle ha funzionato: Aamps, l'azienda dei rifiuti di Livorno ridotta sul lastrico da anni di gestione clientelare a firma Pd, è finalmente salva. Si tratta di una rivoluzione epocale nel modo di gestire le società partecipate: abbiamo preso in mano un'azienda con 42 milioni di euro di perdite, ci siamo rifiutati di buttare dentro i soldi dei livornesi (come voleva il Pd) e l'abbiamo trasformata in una realtà capace di stare sul mercato. Alla faccia di chi ci accusa di non saper governare". E' quanto si legge sul blog di Beppe Grillo in un post firmato M5S.

"Alle 11 di ieri mattina, infatti - proseguono i pentastellati - il Tribunale ha certificato che la stragrande maggioranza delle aziende creditrici ha approvato il piano di concordato preventivo in continuità, fortemente voluto dal sindaco Filippo Nogarin e da tutto il MoVimento per risanare l'azienda, senza andare a chiedere soldi ai cittadini di Livorno come accaduto fino ad ora. Una vittoria su tutta la linea, visto che è stato superato ampiamente il 50% dei voti favorevoli in tutte e 3 le classi di creditori. I detentori del 72,48% dei debiti di Aamps hanno avuto fiducia nel piano di risanamento messo nero su bianco dall'azienda, che prevede l'estensione del porta a porta, l'incremento della raccolta differenziata, il taglio degli sprechi e la razionalizzazione dei costi. A questo punto rimaniamo in attesa dell'omologa definitiva del concordato, che speriamo arrivi al più presto. Ma quello di oggi è già un risultato epocale".