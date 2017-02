Firenze, 13 feb. (askanews) - La Toscana è una Regione a "rischio di infiltrazione mafiosa". E, affermarlo "non vuol dire fare del male alla Toscana, fare cattiva letteratura, ma significa fare del bene alla Toscana per alimentare gli anticorpi". Lo ha detto Rosy Bindi, presidente della Commissione parlamentare Antimafia, in conferenza stampa a Firenze.

La Toscana, ha aggiunto Bindi "non è una Regione a insediamento mafioso come le regioni del mezzogiorno e non è paragonabile alla Lombardia, che per i dati allarmanti che si confermano è ormai la quarta regione per insediamento mafioso in Italia".

"Tuttavia -ha continuato Bindi- la Tsocana non è ignorata dalle organizzazioni mafiose, tutt'altro" e rappresenta una "grande occasione di riciclaggio di denaro. La 'ndrangheta attraverso alleanze con altre mafie soprattutto straniere ha in mano il grande affare della droga, ma quel denaro è poi utile per penetrare nell'economia legale", ha concluso Bindi.