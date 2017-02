Firenze, 13 feb. (askanews) - "Ad oggi non c'è in calendario di audire i vertici della Juventus. Questo non significa che in futuro l'ufficio di presidenza possa valutare di sentirli, e di sentire altri vertici evidentemente, perchè i problemi come voi sapete non sono stati segnalati soltanto nella Juventus, ma sono stati segnalati anche nelle tifoserie di altre squadre di serie A". Lo ha detto il presidente della Commissione parlamentare animafia, Rosy Bindi, in conferenza stampa a Firenze, rispondendo all'ipotesi di infiltrazioni della malavita organizzata nella vendita dei biglietti. "Noi riteniamo che ci sia una forte preoccupazione soprattutto nel calcio dilettantistico, soprattutto nelle piccole squadre, e non soltanto nel calcio, ha aggiunto Bindi.