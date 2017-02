Roma, 15 feb. (askanews) - "20 miliardi. Zero colpevoli. Non ci stiamo", "Fuori i nomi dei grandi debitori": sono questi alcuni dei cartelli con cui i parlamentari del Movimento cinque stelle si sono presentati davanti al Monte dei Paschi di Siena, in piazza Salinbeni nella cittadina toscana, per protestare contro il dl banche che è oggi pomeriggio al voto della Camera.

"Questo non è uno show, non è uno spettacolo, lo spettacolo indegno sta andando in scena a Montecitorio - ha spiegato Carlo Sibilia -. Il Pd è una banca che ha le mani su un partito politico e non viceversa". Per quanto riguarda la vicenda Mps, ha rilanciato Sibilia, "è necessario dichiarare lo stato di insolvenza per non cancellare i reati dei banchieri, venga giù l'ad Morelli a darci le spiegazioni che chiediamo".

(segue)