Roma, 21 dic. (askanews) - Via libera del Consiglio di Stato alla possibilità di accesso al fondo di solidarietà per i risparmiatori delle quattro banche salvate un anno fa. Palazzo Spada ha emesso "il parere definitivo, favorevole, sullo schema di regolamento che disciplina la procedura di natura arbitrale di accesso al fondo di solidarietà". Si dà quindi "il via libera alle procedure arbitrali che consentiranno l'erogazione delle prestazioni in favore degli investitori in strumenti finanziari subordinati emessi da quattro banche in liquidazione coatta amministrativa" (Banca Marche, Banca Etruria, CariFerrara e CariChieti).

Il parere "è favorevole con varie osservazioni e due condizioni. La prima riguarda la riformulazione della disposizione sui criteri di quantificazione delle prestazioni erogabili, la seconda le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento".

Nel parere il Consiglio di Stato "si è occupato anche del necessario coordinamento tra il regolamento sulla procedura arbitrale con quello, connesso, oggetto di un distinto decreto del presidente del consiglio dei ministri". L'adozione di questo decreto, infatti, "è stata sollecitata dal Consiglio di Stato nel precedente parere interlocutorio esaminato nella stessa seduta del 15 dicembre".