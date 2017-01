Roma, 31 gen. (askanews) - Domani il Comitato Risparmiatori Azzerati dal Salva-Banche guidato da Alvise Aguti, Silvia Battistelli e Vincenzo Lacroce parteciperà all'audizione informale davanti all'Ufficio di Presidenza della Commissione Finanze e tesoro nell'ambito dell'esame dei decreti attuativi per l'accesso all'arbitrato. Lo comunica una nota del Comitato.

Il Comitato Risparmiatori Azzerati dal Salva-Banche "esigerà risposte e chiarimenti a quanto stabilito dall'articolo 2, dello stesso decreto, che esclude dall'accesso all'arbitrato sia chi abbia acquistato le obbligazioni subordinate presso altre banche, sia quelli che hanno acquistato allo sportello della banca, ma non nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la banca. Si parla, infatti, di almeno 2000 risparmiatori che, ingiustamente e all'insegna dell'assurdità, saranno esclusi dalla possibilità di accedere all'arbitrato, ovvero la sede creata ad hoc nella quale ogni risparmiatore può dimostrare di aver acquistato in mancanza di correttezza e trasparenza per riottenere il 100% del proprio patrimonio, andato in fumo con il decreto Salva-Banche".

"L'occasione di questo incontro servirà anche per contestare la disparità di trattamento tra gli obbligazionisti di Mps e quelli delle 4 banche. L'obbiettivo sarà quello di evidenziare come di fatto tutte le ipotesi o tentativi, ostentati in primis dal Ministro Padoan, e che cercano di giustificare o avvallare un trattamento diverso tra gli obbligazionisti subordinati delle 4 banche rispetto a quelli del Monte dei Paschi, siano nulle. Infatti, sia per Banca Etruria & Co. che per Montepaschi è stato utilizzato a valle della risoluzione o della ricapitalizzazione preventiva il medesimo strumento europeo del Burden Sharing e se nessuna normativa europea vieta l'acquisto delle azioni agli ex obbligazionisti Mps con la finalità di rimborsare gli obbligazionisti di Mps, ergo nessuna normativa europea vieta un rimborso (senza paletti di data, reddito) agli obbligazionisti azzerati delle 4 banche", cioè i risparmiatori che possedevano bond subordinati di Banca Marche, Banca Etruria, Carife e Carichieti, conclude la nota.