Firenze, 2 feb. (askanews) - Dal 4 al 26 febbraio 2017 l'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, presso la Sala delle Esposizioni in Via Ricasoli n.68, angolo Piazza San Marco, ospita la mostra dell'artista cinese Yang Fei Yun. Delle ventiquattro opere di grande formato presenti in mostra, i ritratti, specialmente femminili, selezionati dai curatori dalla vasta produzione dell'artista, testimoniano la straordinaria abilità pittorica del Maestro Yang Fei Yun, la cura meticolosa, lo stile e la perfezione d'esecuzione raggiunta nel ritratto dal vero, ma anche il simbolismo naturalistico e la capacità poetica chiaramente rintracciabile in ogni tela.

Cristina Acidini, Presidente dell'Accademia delle Arti del Disegno, in relazione all'artista Yang Fei Yun, afferma che "è un mondo suo, e solo suo, quello in cui la sua pittura ci lascia entrare: popolato di apparizioni della moglie-Venere in integrale e casta nudità, di donne dalle vesti sontuose e spavalde, di cervi e cerbiatti misteriosamente entrati ad aggirarsi nelle stanze chiuse e severe".