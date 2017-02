"Affiancata in questi 5 anni all'attività più tradizionale"

Firenze, 2 feb. (askanews) - "In questi cinque anni all'attività farmaceutica piu' tradizionale della nostra azienda, abbiamo affiancato l'oncologia che è un qualcosa che c'era già in azienda ma è diventato nella nostra ricerca assolutamente la priorità". Lo ha spiegato Lucia Aleotti, presidente di Menarini, parlando alla stampa in un evento a Firenze.

"Menarini sta crescendo anche in questo settore, e sta avendo un gruppo di ricercatori in grado di dialogare con aziende di assoluta importanza a livello internazionale", ha aggiunto Aleotti.