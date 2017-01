Roma, 24 gen. (askanews) - Produrre omogeneizzati di carne, verdura e frutta biologici a Km zero e con materie prime tutte toscane. E' questo l'obiettivo del progetto biennale "Peter Baby Bio" appena finanziato dalla Regione Toscana e coordinato scientificamente dall'Università di Pisa.

"Lo scopo è di mettere a punto alimenti per l'infanzia che siano innovativi per le metodologie di produzione, la tracciabilità delle materie prime, le caratteristiche nutrizionali e la sicurezza alimentare", ha spiegato Marcello Mele, responsabile scientifico del progetto e professore del dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell'Università di Pisa.

"Peter Baby Bio" - che sarà avviato ufficialmente giovedì prossimo con una giornata divulgativa nell'azienda agricola Poggio Alloro a San Gimignano in provincia di Siena - si inserisce nell'ampia discussione attuale sull'origine delle materie prime e sulla possibile presenza di inquinanti degli omogeneizzati in commercio. Il Podere Pereto a Rapolano Terme in provincia di Siena, che ha una documentata esperienza nei sistemi di produzione da agricoltura biologica, è l'azienda che produrrà gli omogeneizzati e che svolge il ruolo di capofila.

La consulenza dietistica per le ricette degli omogeneizzati - spiega l'Ateneo - sarà fornita dall'equipe del prof Giovanni Federico, pediatra del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università di Pisa. "Testeremo gli alimenti, anche per la palatabilità, cioè la gradevolezza al gusto, prima e dopo la trasformazione - aggiunge Marcello Mele - per valutare il mantenimento delle proprietà nutrizionali originali e l'assenza di sostanze inquinanti e o tossiche, anche generate durante il processo di trasformazione".

Le analisi saranno condotte nei laboratori dell'Università di Pisa del prof. Marcello Mele e della professoressa Annamaria Ranieri, e in quelli dell'Università di Siena del professore Claudio Rossi e dell'Università di Bologna della professoressa Maria Rodriguez Estrada. Il coordinamento delle attività tecniche sarà curato dalla dottoressa Alice Pollicardo, agronoma dello Studio di Agronomia BioProject, Monteroni D'Arbia di Siena.