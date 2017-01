Firenze , 25 gen. (askanews) - Il commissario europeo all'agricoltura Phil Hogan sarà a Firenze il 5 e 6 aprile per una conferenza sull'agricoltura "perché in Europa devono capire che non esiste solo l'agricoltura estensiva, quella per capirsi della Francia, quella delle grandi pianure ma esiste anche una agricoltura come la nostra, collinare". Lo ha detto il presidente della Toscana, Enrico Rossi. "E' fondamentale per tutti -ha aggiunto Rossi- non solo per chi ci lavora ma per tutta la comunità, per tutti i cittadini, che questa agricoltura abbia maggior attenzione, e di questo ne parleremo in aprile".