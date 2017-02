Roma, 21 feb. (askanews) - Il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda e la viceministro Teresa Bellanova hanno incontrato i sindacati per un aggiornamento sulla situazione di Aferpi (ex-Lucchini). Lo afferma il ministero, sottolineando che la riunione si è tenuta "anche alla luce di quanto emerso nel corso dell'incontro della scorsa settimana con il presidente della società Issad Rebrab e con l'amministratore delegato Said Benikene". L'incontro "è servito a illustrare lo stato del confronto con la proprietà di Aferpi".

Il ministro ha confermato che "l'appuntamento fissato per il 15 marzo con i rappresentanti di Cevital sarà l'occasione per fare chiarezza sulla concreta intenzione di quest'ultima di dare il via agli investimenti siderurgici previsti a Piombino". Inoltre "ha precisato che in mancanza di elementi concreti il governo valuterà ogni possibile iniziativa per tutelare gli interessi del Paese, dei lavoratori e di un territorio oggi interessato da una significativa crisi economica".

Calenda ha già dato appuntamento alle parti per il 15 marzo al termine dell'incontro previsto con i vertici di Cevital.