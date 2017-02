Firenze, 9 feb. (askanews) - Accordo per Livorno, si va avanti secondo programma. Dopo la riunione di ieri della commissione per la valutazione dei 17 progetti presentati per i protocolli di insediamento (investimenti stimati per 39 milioni per 14 milioni di contributi richiesti), la graduatoria definitiva sarà presentata entro febbraio, e permetterà di attribuire alle imprese i 10 milioni stanziati dalla Regione Toscana. Per domani, venerdì 10 febbraio, è in programma a Guasticce il terzo incontro promosso da Regione e Invitalia per la presentazione dei progetti di reindustrializzazione nel polo produttivo di Livorno, Collesalvetti, Rosignano Marittimo.

Il rinvio di un mese dei termini di questo bando (prorogato al 6 marzo) legato alla mancata registrazione da parte della Corte dei Conti è solo di natura tecnica, e non incide sull'attuazione dell'accordo. La Regione aveva chiesto e ottenuto di poter dare corso alle procedure di pubblicità e di avvio del bando anche nelle more della registrazione da parte della corte dei conti.