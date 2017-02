20 anni di produzione "Regola" a Riparbella

Roma, 6 feb. (askanews) - Una grande vendemmia in tutta Italia ed in particolare modo sulla Costa della Toscana. In questo ambito vede la luce la prima bottiglia de La Regola, l'azienda di Riparbella, a pochi chilometri da Bolgheri e dal Mar Tirreno.

La famiglia Nuti ha una lunga tradizione legata all'agricoltura ed alla viticoltura in modo particolare, tanto è vero che Luca (che segue l'azienda con il fratello Flavio) intraprende studi agronomici e decide di imbottigliare la prima etichetta con le migliori uve delle vigne di famiglia.

Un passo importante che cambierà la vita di tutta la famiglia. Sono anni di grande intensità e fermento nel mondo enoico italiano - specie in quel lembo di terra che si affaccia al mare - ed in questo contesto si inseriscono i primi passi de La Regola.

In venti anni l'azienda ha fatto un percorso, graduale, senza fughe in avanti, ma sempre ponderato, cercando di partire dalle vigne. I primi reimpianti degli appezzamenti di famiglia, quindi altri ettari che si sono aggiunti nel tempo e quindi, lo scorso anno, la nuova cantina. Funzionale, prima di tutto al territorio della Val di Cecina.