Roma, 14 gen. (askanews) - Da lunedì i bambini dell'istituto comprensivo "A.Manzoni" di Corridonia potranno svolgere le lezioni all'interno della nuova scuola provvisoria, realizzata da Save the Children con il contributo di Bulgari e inaugurata oggi nella frazione di Colbuccaro alla presenza del sottosegretario del Ministero della Pubblica Istruzione Vito De Filippo.

Dopo il sisma del 24 agosto scorso, la struttura che ospitava gli studenti della Manzoni aveva infatti subito danni strutturali che l'avevano resa immediatamente inagibile. Per questo motivo gli ottanta bambini che frequentano le classi della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, sono stati costretti ad iniziare l'anno scolastico seguendo le lezioni all'interno di spazi commerciali e della parrocchia messi a disposizione per ospitare la scuola in attesa di una sistemazione più adeguata.

Save the Children, nell'ambito dei suoi interventi a sostegno dei bambini nell'emergenza terremoto Centro Italia realizzati nel Lazio e nelle Marche, ha subito risposto alla richiesta arrivata dal Ministero della Pubblica Istruzione e dall'Ufficio Scuole del DI.CO.MAC. (Dipartimento Comando e Controllo della Protezione Civile) di contribuire a restituire un luogo adeguato allo svolgimento delle lezioni per i bambini di Corridonia. (Segue)