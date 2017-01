Roma, 18 gen. (askanews) - La faglia coinvolta dalle scosse di questa mattina appartiene al sistema di faglie dei Monti della Laga il cui settore più settentrionale si è attivato con l'evento del 24 agosto. Lo spiega l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Da questa mattina, 18 gennaio, l'Ingv, ha localizzato oltre 100 eventi sismici di magnitudo maggiore di 2.0 tra le province dell'Aquila (Montereale, Pizzoli, Capitignano, Campotosto, Cagnano Amiterno) e Rieti (Amatrice).

I terremoti più forti (magnitudo maggiore di 5.0) sono avvenuti alle ore 10:25 italiane di magnitudo ML (magnitudo Richter o locale) 5.3 (Mw magnitudo momento 5.1); ore 11:14 italiane di magnitudo ML 5.4 (Mw 5.5); ore 11:25 italiane di magnitudo ML 5.3 (Mw 5.4); ore 14:33 italiane di magnitudo ML 5.1 (Mw 5.0).

Questi eventi sono stati localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Ingv in un'area lunga circa 10-15 chilometri in direzione appenninica e larga circa 5-6 km che si trova in una zona a pericolosità sismica molto alta, compresa tra l'area interessata dalla sequenza sismica del 2009 e la parte meridionale della sequenza sismica iniziata il 24 agosto scorso in Italia centrale.(Segue)