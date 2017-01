Roma, 18 gen. (askanews) - Il capo del dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, e il commissario straordinario del governo per la Ricostruzione, Vasco Errani, che si stanno recando a Rieti, incontreranno la stampa alle 18, presso la sede della Dicomac in largo Graziosi, per fare il punto della situazione sulla gestione dell'emergenza post terremoti e maltempo.